Messi a prezzo di saldo: l’offerta del Manchester City per gennaio (Di sabato 21 novembre 2020) Non finisce il tormentone di mercato legato al possibile addio di Lionel Messi dal Barcellona. Dopo la permanenza forzata nell'ultima sessione di trattative, i rumors sulla Pulce non smettono di rimbalzare da un Paese all'altro. Questa volta è dall'Inghilterra la voce più clamorosa che vorrebbe l'argentino cambiare maglia già nel prossimo mese di gennaio.Messi al Manchester City a prezzo di saldocaption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="527" Messi (getty images)/captionSecondo quanto informano il Daily Mail e il Sun, il Manchester City sarebbe pronto a fare un'offerta per Messi già nel prossimo mese di gennaio. Il numero 10 argentino sarà libero di lasciare il Barcellona ... Leggi su itasportpress (Di sabato 21 novembre 2020) Non finisce il tormentone di mercato legato al possibile addio di Lioneldal Barcellona. Dopo la permanenza forzata nell'ultima sessione di trattative, i rumors sulla Pulce non smettono di rimbalzare da un Paese all'altro. Questa volta è dall'Inghilterra la voce più clamorosa che vorrebbe l'argentino cambiare maglia già nel prossimo mese dialdicaption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="527"(getty images)/captionSecondo quanto informano il Daily Mail e il Sun, ilsarebbe pronto a fare un'offerta pergià nel prossimo mese di. Il numero 10 argentino sarà libero di lasciare il Barcellona ...

ItaSportPress : Messi a prezzo di saldo: l'offerta del Manchester City per gennaio - - Mariang47614228 : RT @jabbaTM: Fortissimi segnali di ripresa economica ho noleggiato una Panda per 30 gg a un prezzo che anche a dirlo da la misura della Cri… - adrianobusolin : RT @jabbaTM: Fortissimi segnali di ripresa economica ho noleggiato una Panda per 30 gg a un prezzo che anche a dirlo da la misura della Cri… - Carmine13051963 : RT @jabbaTM: Fortissimi segnali di ripresa economica ho noleggiato una Panda per 30 gg a un prezzo che anche a dirlo da la misura della Cri… - rgallottini : @ominodelgas Perche prezzo schizzato? I flussi sono in continuo. Sono prodotti messi a disp di RDb o altro? -

Ultime Notizie dalla rete : Messi prezzo Messi a prezzo di saldo: l’offerta del Manchester City per gennaio ItaSportPress Voucher Internet 500 euro, il quadro completo delle offerte

In settimana anche Wind 3, Vodafone e Fastweb hanno lanciato le loro proposte, dopo quelle Tim e Tiscali, per usare il voucher da 500 euro internet, pc o ...

Recensione Amazfit GTR 2

Recensione Amazfit GTR 2, il nuovo smartwatch economico con display circolare, con focus su prestazioni, funzionalità, fitness e batteria.

In settimana anche Wind 3, Vodafone e Fastweb hanno lanciato le loro proposte, dopo quelle Tim e Tiscali, per usare il voucher da 500 euro internet, pc o ...Recensione Amazfit GTR 2, il nuovo smartwatch economico con display circolare, con focus su prestazioni, funzionalità, fitness e batteria.