Mertens è di nuovo il piano B del Napoli senza centravanti

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 novembre 2020) Un ritorno alle origini. Oggi come allora, la scelta è dettata dalla necessità. IlB è sempre quello:nel ruolo di. Ma tra la prima volta e adesso, ci sono stati nel mezzo anni in cui il belga ha segnato come solo i grandi attaccanti delhanno saputo fare. Con una costanza tale da diventare il miglior marcatore della storia del club, a quota 127 gol. Un record che è stato conquistato attraverso la continuità di rendimento e la fedeltà, doti che non gli sono mai mancate da quando si è riscoperto prima punta. Ma con Gattuso le cose sono cambiate. Si è sentita la necessità di dare alun terminale offensivo più convenzionale in linea di principio: quel giocatore che sa riempire l’area e che punta sulla fisicità. Victor Osimhen non è soltanto questo, e in realtà è ...