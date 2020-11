Merlino corregge Meloni su Slovenia/Slovacchia e lei dice: «Sì, vabbè, comunque» (Di sabato 21 novembre 2020) Giorgia Meloni confonde Slovenia-Slovacchia in diretta a L’Aria Che Tira, trovando davanti a sé una preparatissima Myrta Merlino che la corregge in corsa, non mancando di sollevar qualche perplessità nella leader di Fratelli d’Italia sulla quale, però, a quel punto non infierisce più. LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni prova a giustificare la sua gaffe, ma la toppa è peggio del buco Myrta Merlino corregge la Meloni su Slovenia-Slovacchia Ma cosa stava succedendo a L’Aria che Tira e perché il video di Giorgia Meloni è diventato virale? Innanzitutto, il contesto: Giorgia Meloni stava parlando del Ricoveri Fund e dell’accordo che sembra essere particolarmente difficoltoso ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 21 novembre 2020) Giorgiaconfondein diretta a L’Aria Che Tira, trovando davanti a sé una preparatissima Myrtache lain corsa, non mancando di sollevar qualche perplessità nella leader di Fratelli d’Italia sulla quale, però, a quel punto non infierisce più. LEGGI ANCHE > Giorgiaprova a giustificare la sua gaffe, ma la toppa è peggio del buco MyrtalasuMa cosa stava succedendo a L’Aria che Tira e perché il video di Giorgiaè diventato virale? Innanzitutto, il contesto: Giorgiastava parlando del Ricoveri Fund e dell’accordo che sembra essere particolarmente difficoltoso ...

Ultime Notizie dalla rete : Merlino corregge «Slovacchia? No Slovenia», Meloni fa confusione e Myrta Merlino la corregge Corriere TV Giorgia Meloni confonde Slovacchia con Slovenia in diretta su La7

Gaffe della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni , nel corso della trasmissione “L’aria che tira” (La7). In tema di Recovery Fund e del recente sostegno della Slovenia alle posizioni espresse c ...

