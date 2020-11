"Mentre gli altri parlavano di Covid...". Trump, lo sfregio mai visto prima: perché ha lasciato il G20 in anticipo (Di sabato 21 novembre 2020) La partecipazione di Donald Trump al G20 era incerta fino a ieri, ma alla fine il presidente americano si è collegato in videoconferenza con i leader mondiali. I quali sono rimasti di stucco quando il tycoon ha dichiarato che “è stato un grande onore lavorare con voi e attendo con ansia di farlo ancora per molto tempo”. Insomma, ha ribadito che non intende concedere la vittoria elettorale a Joe Biden e poi ha lasciato i lavori in anticipo per andare a giocare a golf. È l'indiscrezione che arriva dai giornalisti del pool della Casa Bianca, secondo cui Trump si è disconnesso dopo neanche due ore l'inizio del G20, e tra l'altro ha passato al prima ora a tweettare sulla politica interna Mentre i leader mondiali discutevano della pandemia di Covid. A riguardo The Donald si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) La partecipazione di Donaldal G20 era incerta fino a ieri, ma alla fine il presidente americano si è collegato in videoconferenza con i leader mondiali. I quali sono rimasti di stucco quando il tycoon ha dichiarato che “è stato un grande onore lavorare con voi e attendo con ansia di farlo ancora per molto tempo”. Insomma, ha ribadito che non intende concedere la vittoria elettorale a Joe Biden e poi hai lavori inper andare a giocare a golf. È l'indiscrezione che arriva dai giornalisti del pool della Casa Bianca, secondo cuisi è disconnesso dopo neanche due ore l'inizio del G20, e tra l'altro ha passato alora a tweettare sulla politica internai leader mondiali discutevano della pandemia di. A riguardo The Donald si ...

FratellidItalia : Follia Governo! Di Maio il 9 novembre, in piena pandemia e con gli italiani in ginocchio, eroga altri 50 milioni pe… - carlogubi : Se continuate a odiare gli statali mentre venerate i milionari, la qualità della vostra vita è destinata a peggiora… - matteosalvinimi : ?? Mentre gli italiani sono chiusi in casa, in questo momento a #Lampedusa (unica “zona verde” d’Italia ma solo per… - LADY0FTHUNDER : Mentre gli omaggi salgono sul podio, suona il via. @soffherondale scappa dalla Cornucopia. Jesse scappa dalla Co… - quasiamelia : Alla fine non è che per avere un bel rapporto con una persona bisogna avere gli stessi gusti, la pizza preferita di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre gli Emissioni di CO2: chi, dove, come, quando? Startmag Web magazine Stanziati i fondi: entro tre anni i bus urbani a Mantova saranno tutti a metano

Entro il 24 novembre il Comune invierà al ministero delle infrastrutture e dei trasporti la scheda, predisposta dall’Agenzia del trasporto pubblico locale, dove è indicato l’utilizzo dei fondi a dispo ...

Atalanta superiore, lo Spezia tiene lo 0-0: un palo per parte

Spezia-Atalanta ricorda un po’ Spezia-Juve, gli aquilotti difendono e ripartono, la squadra più blasonata fa la partita, punge, ma relativamente. La migliore occasione del primo ...

Entro il 24 novembre il Comune invierà al ministero delle infrastrutture e dei trasporti la scheda, predisposta dall’Agenzia del trasporto pubblico locale, dove è indicato l’utilizzo dei fondi a dispo ...Spezia-Atalanta ricorda un po’ Spezia-Juve, gli aquilotti difendono e ripartono, la squadra più blasonata fa la partita, punge, ma relativamente. La migliore occasione del primo ...