Massimo Boldi testimonial della Regione Lombardia, Selvaggia Lucarelli mostra i post negazionisti dell'attore: 'Le abbiamo azzeccate tutte' (Di sabato 21 novembre 2020) Da negazionista a testimonial della Regione Lombardia. Massimo Boldi è il protagonista di un video promosso dalla giunta di Attilio Fontana per pubblicizzare il recente stanziamento di 167 milioni di ... Leggi su leggo (Di sabato 21 novembre 2020) Da negazionista aè il protagonista di un video promosso dalla giunta di Attilio Fontana per pubblicizzare il recente stanziamento di 167 milioni di ...

Noiconsalvini : #COVID, MASSIMO #BOLDI IN CAMPO PER LE IMPRESE LOMBARDE ESCLUSE DAL DECRETO RISTORI - trash_italiano : 'La prima volta ti ho visto a Natale sul Nilo' MASSIMO BOLDI IMPACT ???????????????????????????? #Amici20 - Talete1 : RT @Marco_dreams: Regione Lombardia ha scelto come testimonial per l'ultima campagna comunicativa Massimo Boldi. Qui un recentissimo esemp… - sermezane : RT @AntonioNbo15: Una Regione come la #Lombardia a guida leghista, con il più incapace di tutti i #PdR non poteva non affidare uno spot 'el… - Talete1 : RT @LaPrimaManina: La giunta #Fontana si è affidata a Massimo #Boldi per pubblicizzare una sua iniziativa. Lui conclude il suo spot con: '… -