Massimo Boldi: il negazionista Covid testimonial del nuovo spot di Regione Lombardia (Di domenica 22 novembre 2020) (alcuni commenti comparsi sotto al video pubblicato sulla pagina Facebook di Regione Lombardia) Fonte: Today.it Leggi su bresciatoday (Di domenica 22 novembre 2020) (alcuni commenti comparsi sotto al video pubblicato sulla pagina Facebook di) Fonte: Today.it

Open_gol : L’attore è testimonial della Regione Lombardia, ma siamo sicuri che sia stata una scelta azzeccata? - trash_italiano : 'La prima volta ti ho visto a Natale sul Nilo' MASSIMO BOLDI IMPACT ???????????????????????????? #Amici20 - alexthor1967 : RT @giuliocavalli: Il video osceno con cui Regione Lombardia si celebra come se non fosse l'area più colpita di tutta l'UE. Un video che Fo… - CassieFran : @alidinuvole Quello è il tipo di persona che ride delle battute di Massimo Boldi. Ora ne abbiamo la certezza. - massimopzeta : @CianPdc Massimo boldi quello che faceva i film co tomas milian si si me piaceva quanno prendeva li schiaffoni ??????… -