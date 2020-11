Massimo Boldi: ieri negazionista, oggi nello spot della Lombardia: "Cipollini, resistiamo!" (Di sabato 21 novembre 2020) Massimo Boldi aveva chiesto l'intervento di Sergio Mattarella contro il 'terrorismo mediatico'. Adesso è il protagonista dello spot ufficiale della Regione Lombardia. Sta facendo discutere la scelta, da parte della Regione Lombardia, di affidare a Massimo Boldi lo spot che promuove lo stanziamento di denaro a sostegno delle categorie più in difficoltà. L'attore esclama "Cipollini, resistiamo!" ma fino a poche settimane fa condivideva sui social una teoria negazionista. Nelle scorse ore sul web ha iniziato a circolare un nuovo spot della Regione Lombardia che vede protagonista Massimo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 novembre 2020)aveva chiesto l'intervento di Sergio Mattarella contro il 'terrorismo mediatico'. Adesso è il protagonista delloufficialeRegione. Sta facendo discutere la scelta, da parteRegione, di affidare aloche promuove lo stanziamento di denaro a sostegno delle categorie più in difficoltà. L'attore esclama "" ma fino a poche settimane fa condivideva sui social una teoria. Nelle scorse ore sul web ha iniziato a circolare un nuovoRegioneche vede protagonista...

