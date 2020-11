Massimiliano Morra svela la bugia di Rosalinda e attacca: “Fuori dalla casa ho visto video brutti” (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo un inizio burrascoso e all’insegna del melodramma, Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò si sono avvicinati facendo scoppiare l’AresGate. I due poi hanno costruito un bel rapporto, ma lei ha fatto uno scivolone con l’outing in diretta. Lui l’ha perdonata e da allora le cose tra loro sembravano andare benone. Adesso che è uscito però l’attore di Furore ha visto dei filmati in cui Rosalinda sparla di lui. Questo è quello che Massimiliano Morra ha raccontato nell’intervista fatta per casa Chi. “Quando sono uscito dalla casa ed ho visto delle clip. Parlo di cose che ha detto su di me ho iniziato a mettere in dubbio la sua sincerità. Credo che lei abbia influenzato tutta la casa su ... Leggi su biccy (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo un inizio burrascoso e all’insegna del melodramma,Cannavò si sono avvicinati facendo scoppiare l’AresGate. I due poi hanno costruito un bel rapporto, ma lei ha fatto uno scivolone con l’outing in diretta. Lui l’ha perdonata e da allora le cose tra loro sembravano andare benone. Adesso che è uscito però l’attore di Furore hadei filmati in cuisparla di lui. Questo è quello cheha raccontato nell’intervista fatta perChi. “Quando sono uscitoed hodelle clip. Parlo di cose che ha detto su di me ho iniziato a mettere in dubbio la sua sincerità. Credo che lei abbia influenzato tutta lasu ...

