Mario Piga | l’ex centrocampista dell’Avellino ricorda il terremoto dell’Irpinia | “Ero a cena quando tremò il pavimento Poi l’apocalisse”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) “Raccontare quei momenti per me è difficile”., exa cavallo tra i Settanta e gli Ottanta, fa fatica are ilanche a distanza di quarant’anni. “Un’apocalisse”, dice. Fu una scossa violenta che durò 90 secondi, causando quasi tremila vittime e 280mila sfollati. Il sisma si verificò domenica 23 novembre alle 19.34. Nel pomeriggio l’Avellino aveva sconfitto in casa l’Ascoli 4-2. Autogol di Scorsa, Juary e doppietta di Ugolotti (uno su rigore) per i biancoverdi, Trevisanello e Scanziani per i marchigiani. L’Avellino frequentava la massima serie dal 1978, il gol della promozione lo aveva segnato propriocontro la Sampdoria. In quel 1980 la squadra era partita con cinque punti di ...