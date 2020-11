Marino riceve il nuovo Ambasciatore dell’Ucraina: “Insieme per eventi sociali” (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Caserta Carlo Marino ha ricevuto in Comune il nuovo Ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, accompagnato dal nuovo console generale di quel Paese, Maksym Kovalenko. Un incontro cui, spiega Marino su facebook, ha partecipato anche “padre Igor Danylchuk, ormai da tempo faro della comunità ucraina a Caserta, la quale da anni vive un rapporto di perfetta integrazione in città”; nel corso dell’incontro, i rappresentanti dello Stato Ucraino hanno annunciato che presto un centinaio di bambini ucraini saranno protagonisti di attività domenicali nella Scuola De Amicis do Caserta. “E’ un’iniziativa unica nel nostro Sud” dice Marino con soddisfazione. “Con il nuovo Ambasciatore – fa poi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Caserta Carloha ricevuto in Comune ilin Italia, Yaroslav Melnyk, accompagnato dalconsole generale di quel Paese, Maksym Kovalenko. Un incontro cui, spiegasu facebook, ha partecipato anche “padre Igor Danylchuk, ormai da tempo faro della comunità ucraina a Caserta, la quale da anni vive un rapporto di perfetta integrazione in città”; nel corso dell’incontro, i rappresentanti dello Stato Ucraino hanno annunciato che presto un centinaio di bambini ucraini saranno protagonisti di attività domenicali nella Scuola De Amicis do Caserta. “E’ un’iniziativa unica nel nostro Sud” dicecon soddisfazione. “Con il– fa poi ...

Il sindaco di Caserta Marino ha ricevuto il nuovo ambasciatore dell’Ucraina Yaroslav Melnyk

