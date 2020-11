Maria Teresa Ruta, il fratello vuota il sacco: “È una macchia per la mia famiglia” (Di sabato 21 novembre 2020) Stefano Ruta parla dei divorzi avuto in famiglia Dallo scorso settembre Maria Teresa Ruta è una concorrente del Grande fratello Vip 5. In questi primi due mesi di programmazione il pubblico ha avuto modo di conoscere un lato inedito della conduttrice. Infatti, abituati a vederla sempre sorridente quando presentava, ora si è venuti a conoscenza che la donna ha sofferto molto. Inoltre, nelle ultime ore a svelare qualcosa in più della gieffina, ci ha pensato il fratello Stefano attraverso una lunga intervista per il magazine Chi. Sulla congiunta, l’uomo ha ammesso che la loro è una famiglia di sani principi e che i loro divorzi sono stati vissuti male in casa. “Le nostre separazioni sono state una macchia per la mia famiglia. Per i nostri il matrimonio si consuma dal sì ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 21 novembre 2020) Stefanoparla dei divorzi avuto in famiglia Dallo scorso settembreè una concorrente del GrandeVip 5. In questi primi due mesi di programmazione il pubblico ha avuto modo di conoscere un lato inedito della conduttrice. Infatti, abituati a vederla sempre sorridente quando presentava, ora si è venuti a conoscenza che la donna ha sofferto molto. Inoltre, nelle ultime ore a svelare qualcosa in più della gieffina, ci ha pensato ilStefano attraverso una lunga intervista per il magazine Chi. Sulla congiunta, l’uomo ha ammesso che la loro è una famiglia di sani principi e che i loro divorzi sono stati vissuti male in casa. “Le nostre separazioni sono state unaper la mia famiglia. Per i nostri il matrimonio si consuma dal sì ...

