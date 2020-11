Margot Robbie: una nuova “Pirata dei Caraibi” (Di sabato 21 novembre 2020) Margot Robbie, dopo il successo ottenuto interpretando il personaggio DC Harley Quinn, pare non abbia alcuna voglia di fermarsi. Una delle attrici più amate degli ultimi anni, è anche una produttrice cinematografica. Classe 1990 ha ricevuto l’attenzione internazionale con il ruolo di Naomi in “The wolf of Wall Street” di Scorsese. L’attrice australiana è apparsa in numerose altre pellicole di successo tra cui “The Legend of Tarzan” e “C’era una volta a…Hollywood”, in veste i panni della splendida Sharon Tate. Robbie è ora alle prese con la celebre saga de “I Pirati dei Caraibi”: come sarà il suo personaggio? Margot Robbie: una nuova pirata? Dopo aver ricevuto una serie di premi e aver ricevuto ben due candidature agli Oscar, Margot ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020), dopo il successo ottenuto interpretando il personaggio DC Harley Quinn, pare non abbia alcuna voglia di fermarsi. Una delle attrici più amate degli ultimi anni, è anche una produttrice cinematografica. Classe 1990 ha ricevuto l’attenzione internazionale con il ruolo di Naomi in “The wolf of Wall Street” di Scorsese. L’attrice australiana è apparsa in numerose altre pellicole di successo tra cui “The Legend of Tarzan” e “C’era una volta a…Hollywood”, in veste i panni della splendida Sharon Tate.è ora alle prese con la celebre saga de “I Pirati dei: come sarà il suo personaggio?: unapirata? Dopo aver ricevuto una serie di premi e aver ricevuto ben due candidature agli Oscar,...

_amantedelcine_ : Ma io non sapevo che Margot Robbie e Finn Cole avessero fatto un film insieme DEVO RECUPERARE SUBITO!!! - noobly_plays : @donttrustloris Emma Watson, Margot Robbie, Emma Roberts, Ashley Benson, Alexandra Daddario. - TAYRlANAS : margot robbie como eu te amo margot robbie - JaredJLetox : RT @badpostmargots: Margot Robbie by Gia Coppola - JaredJLetox : RT @badpostmargots: margot robbie by lorenzo agius -

Ultime Notizie dalla rete : Margot Robbie The Suicide Squad: Stallone nel cast con Margot Robbie e Idris Elba Periodico Daily - Notizie Margot Robbie: una nuova “Pirata dei Caraibi”

Margot Robbie, dopo il successo ottenuto interpretando il personaggio DC Harley Quinn, pare non abbia alcuna voglia di fermarsi. Una delle attrici più amate degli ultimi anni, è anche una produttrice ...

TFF 38 | The Dark and the Wicked segna il ritorno di Bryan Bertino all’horror

Bryan Bertino, regista di The Strangers e nome particolarmente caro agli amanti del cinema horror, torna alla regia dopo diversi anni passati lavorando come sceneggiatore. Il nuovo The Dark and the Wi ...

Margot Robbie, dopo il successo ottenuto interpretando il personaggio DC Harley Quinn, pare non abbia alcuna voglia di fermarsi. Una delle attrici più amate degli ultimi anni, è anche una produttrice ...Bryan Bertino, regista di The Strangers e nome particolarmente caro agli amanti del cinema horror, torna alla regia dopo diversi anni passati lavorando come sceneggiatore. Il nuovo The Dark and the Wi ...