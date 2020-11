Man City, Laporte e il rinnovo di Guardiola: “Siamo entusiasti. Vogliamo vincere Premier League e Champions” (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo il rinnovo di Pep Guardiola, in casa Manchester City è tempo di pensare a tornare a vincere. Lo sa bene il difensore Aymeric Laporte che vede nel prolungamento del manager catalano col club la chiara intenzione della società di rimettersi in cima al calcio mondiale con la chiara intenzione di trionfare in Inghilterra e in Europa.Laporte: "Vogliamo vincere la Premier. E in Champions..."caption id="attachment 1053391" align="alignnone" width="539" Guardiola (getty images)/captionParlando al sito ufficiale dei Citizens, il difensore classe 1994 ha commentato il rinnovo del tecnico e le ambizioni di successo della società: "Al Manchester City tutti sono molto ... Leggi su itasportpress (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo ildi Pep, in casa Manchesterè tempo di pensare a tornare a. Lo sa bene il difensore Aymericche vede nel prolungamento del manager catalano col club la chiara intenzione della società di rimettersi in cima al calcio mondiale con la chiara intenzione di trionfare in Inghilterra e in Europa.: "la. E in Champions..."caption id="attachment 1053391" align="alignnone" width="539"(getty images)/captionParlando al sito ufficiale dei Citizens, il difensore classe 1994 ha commentato ildel tecnico e le ambizioni di successo della società: "Al Manchestertutti sono molto ...

ItaSportPress : Man City, Laporte e il rinnovo di Guardiola: 'Siamo entusiasti. Vogliamo vincere Premier League e Champions' -… - infoitsport : Tottenham-Man City, Mourinho: 'Pressioni su Southgate per non far giocare certi giocatori' - Phavexizz : @Famezz_vv Man city Spurs Porto Malmo Sporting Braga Paok Olympiacos - Ciof06121969 : ha sentito echeggiare il suo nome allo stadio mentre i fan del Man City festeggiavano per la vittoria della Coppa Campioni. #FM20Mobile - Ciof06121969 : ha sentito echeggiare il suo nome allo stadio mentre i fan del Man City festeggiavano per la vittoria della FA Cup. #FM20Mobile -