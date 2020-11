Maltempo | la Protezione civile proroga l’allerta meteo in Campania | vento forte e mare agitato fino a domenica sera

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Protezione civile Campania, proroga allerta meteo: vento molto forte e mare agitato fino a domenica sera htt… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Protezione civile Campania, proroga allerta meteo: vento molto forte e mare agitato fino a domenica sera htt… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Protezione civile Campania, proroga allerta meteo: vento molto forte e mare agitato fino a domenica sera htt… - apetrazzuolo : MALTEMPO - Protezione civile Campania, proroga allerta meteo: vento molto forte e mare agitato fino a domenica sera - napolimagazine : MALTEMPO - Protezione civile Campania, proroga allerta meteo: vento molto forte e mare agitato fino a domenica sera -

Il maltempo continua ad abbattersi sul Golfo di Policastro. Se ad inizio settimana era stata la pioggia a determinare notevoli danni sull’intero comprensorio, ora è il vento a preoccupare. Forti raffi ...NAPOLI – “Vi prego di non stare in strada per curiosità, per fare foto e video, perché il rischio con questo fortissimo vento è grande. Chiedo a tutta la cittadinanza massima attenzione e collaborazio ...