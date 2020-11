Maltempo | il dramma di Crotone | negozi chiusi e intere famiglie portate via dalle zone a rischio FOTO

occhio_notizie : Il dramma di #Crotone - DomenicoFurgiu1 : ?? Dispiacere profondo per quanto sta succedendo nell'area Ionica #crotonese. Vicino alle #comunità colpite dal malt… - salernotoday : Dramma sfiorato a Pontecagnano, alberi cadono nel cortile dell'istituto 'Picentia' -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo dramma

Danni ovunque in Campania, con il maltempo che continua ad imperversare, al punto che l’allerta meteo è stata prorogata fino alle ore 18 di domani. A Napoli tragedia sfiorata, a Fuorigrotta, dove un a ..."Alluvione nel Crotonese, pesanti danni per l'agricoltura". E' quanto segnala, in una nota, Cia Agricoltori Italiani: allagati i raccolti, compromesse le ...