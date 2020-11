Maltempo | forte vento abbatte alberi e pali della luce nel Casertano

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto

Alberi sradicati, cartelloni pubblicitari e porzioni di tetti che volano come catturati da un tornado. Sono numerosi i danni provocati dal maltempo nel Casertano e decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e dei distaccamenti sparsi sul territorio, anche in abitazioni danneggiate. A Santa Maria Capua Vetere, alcuni pannelli si sono staccati dall'Arco di Adriano, dove erano stati posizionati per lavori di ristrutturazione, precipitando in strada. Anche dei lampioni sono stati quasi divelti. A Caserta, insieme ad alberi e a qualche palo, si è staccata ed è volata da uno stabile del rione Vanvitelli, popoloso quartiere del centro città, una grossa porzione di ...