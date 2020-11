Maltempo, danni all’Ospedale “Villa Malta” di Sarno: caduti alberi in centro (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSarno (Sa) – È stato il forte vento a causare nel corso della notte appena trascorsa lo spostamento del container per il triage Covid presso l’Ospedale Villa Malta di Sarno. La struttura è stata sollevata e spostata dal vento. Tra gli altri danni causati da raffiche fino a 150 km/h anche l’accartocciamento della tenda allestita all’esterno. Ulteriori conseguenze del forte vento sono state registrate anche nel centro della cittadina guidata dal sindaco Giuseppe Canfora: nei pressi della casa municipale numerosi alberi sono infatti caduti a terra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È stato il forte vento a causare nel corso della notte appena trascorsa lo spostamento del container per il triage Covid presso l’Ospedale Villa Malta di. La struttura è stata sollevata e spostata dal vento. Tra gli altricausati da raffiche fino a 150 km/h anche l’accartocciamento della tenda allestita all’esterno. Ulteriori conseguenze del forte vento sono state registrate anche neldella cittadina guidata dal sindaco Giuseppe Canfora: nei pressi della casa municipale numerosisono infattia terra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

salernotoday : Pioggia e raffiche di vento: stesa di alberi e danni a Sarno, disagi in altre città - MisterCariola : E tanto tuonò che piovve. Crotone maltempo oggi. - MilanoStremitz1 : RT @emergenzavvf: #Maltempo #20Novembre, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in Toscana, Umbria e Marche per i danni causati dal forte v… - PorroPaola : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Toscana #20Novembre, più di 80 i soccorsi svolti dai #vigilidelfuoco: squadre al lavoro da stamattina per cont… - Tino44588447 : RT @emergenzavvf: #Maltempo #20Novembre, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in Toscana, Umbria e Marche per i danni causati dal forte v… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo danni Maltempo, danni per il vento: caduto un albero alla Cesanella Vivere Senigallia VIDEO | Maltempo, strade invase da fiumi d’acqua a Crotone

Strade invase da fiumi d'acqua.Così si è risvegliata questa mattina la città di Crotone. La pioggia battente, caduta fino alle prime ore di questa mattina ...

Maltempo, Crotone sommersa da pioggia e fango

Piove da diverse ore su Crotone e la quantità d’acqua venuta giù dalla tarda serata di ieri ha creato notevoli danni a strade, negozie e abitazioni ...

Strade invase da fiumi d'acqua.Così si è risvegliata questa mattina la città di Crotone. La pioggia battente, caduta fino alle prime ore di questa mattina ...Piove da diverse ore su Crotone e la quantità d’acqua venuta giù dalla tarda serata di ieri ha creato notevoli danni a strade, negozie e abitazioni ...