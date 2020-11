Maltempo: Bruno Bossio (Pd), 'subito risorse finanziarie per ritorno crotonese a normalità' (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Il crotonese sta vivendo ore drammatiche, un violento nubifragio sta provocando enormi danni e da ore le squadre di soccorso sono impegnate per far fronte alle decine di richieste di intervento". Ad affermarlo Enza Bruno Bossio, deputata del Pd. "Siamo vicini alla comunità, a tutti coloro che sono in prima linea nelle operazioni di soccorso. Le prossime ore -aggiunge- potrebbero essere ancora cruciali perché l'allerta meteo si estende fino alla giornata di domani. Purtroppo nella Calabria delle emergenze, il dissesto idrogeologico e il consumo del territorio continuano a provocare danni incalcolabili". "Nelle prossime ore -conclude Bruno Bossio- mi coordinerò con i sindaci delle zone colpite per concordare le iniziative istituzionali necessarie a consentire la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Ilsta vivendo ore drammatiche, un violento nubifragio sta provocando enormi danni e da ore le squadre di soccorso sono impegnate per far fronte alle decine di richieste di intervento". Ad affermarlo Enza, deputata del Pd. "Siamo vicini alla comunità, a tutti coloro che sono in prima linea nelle operazioni di soccorso. Le prossime ore -aggiunge- potrebbero essere ancora cruciali perché l'allerta meteo si estende fino alla giornata di domani. Purtroppo nella Calabria delle emergenze, il dissesto idrogeologico e il consumo del territorio continuano a provocare danni incalcolabili". "Nelle prossime ore -conclude- mi coordinerò con i sindaci delle zone colpite per concordare le iniziative istituzionali necessarie a consentire la ...

