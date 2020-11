Maltempo: allerta rossa in Calabria, venti forti al Centro-Sud (Di sabato 21 novembre 2020) Un’ondata di Maltempo sta colpendo le regioni Centro meridionali, con venti forti e piogge. allerta rossa su gran parte del versante ionico della Calabria e allerta arancione su Basilicata, gran parte della Puglia e della Campania e su parte della Calabria. Bomba d'acqua a Crotone: disagi e allagamenti, quasi 200 millimetri di pioggia in due ore e auto sommerse dal fango. Neve sul Centro Italia a partire dai 900-1000 metri (LE PREVISIONI METEO). Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 novembre 2020) Un’ondata dista colpendo le regionimeridionali, cone piogge.su gran parte del versante ionico dellaarancione su Basilicata, gran parte della Puglia e della Campania e su parte della. Bomba d'acqua a Crotone: disagi e allagamenti, quasi 200 millimetri di pioggia in due ore e auto sommerse dal fango. Neve sulItalia a partire dai 900-1000 metri (LE PREVISIONI METEO).

DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - DPCgov : ????#allertaROSSA domani, sabato #21novembre, in Calabria ????#allertaARANCIONE in 4 regioni ????#allertaGIALLA in 9 reg… - repubblica : Maltempo con vento, freddo e pioggia: sarà un sabato difficile al Centrosud con allerta rossa in Calabria - cronacacaserta : Casertano flagellato dal vento: ingenti i danni in tanti comuni - cngeologi : RT @giornaleprociv: #Maltempo, allerta rossa in #Calabria. Allagamenti a #Crotone ?? -