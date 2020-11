Ma Salvini ha capito che ha vinto Biden? Il corsivo di Arditti

Leggi su formiche

(Di sabato 21 novembre 2020) La mossa (sbagliata a mio avviso) del leader leghista Matteodi agevolare il passaggio al gruppo della Lega di tre deputati (Maurizio Carrara, Laura Ravetto e Federica Zanella) di Forza Italia evidenzia diversi aspetti critici dell’intera coalizione di destra, ma soprattutto mette in piazza una incapacità (questa però tutta dell’ex ministro dell’Interno) assai preoccupante per un uomo politico oggi alla guida di un partito importante e magari (un domani) a capo del governo. Nell’accettare l’ingresso in Lega dei tre parlamentari (ex) azzurri (di cui due eletti in Lombardia, dettaglio non da poco vista l’esiguità di posti a disposizione nella prossima legislatura)mostra cioè di faticare assai nella lettura dei fatti politici intorno a lui, in particolare di quelli che accadono all’estero. Nello specifico una maggiore attenzione alle ...