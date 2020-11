L’Unione europea combatte se stessa nei Balcani occidentali (Di sabato 21 novembre 2020) Due eventi accaduti negli ultimi giorni hanno squadernato in modo spietato l’inanità dell’azione delL’Unione nei Balcani occidentali, esponendo con un tempismo casuale ma eloquente le ragioni della sua intrinseca incoerenza. Il 10 novembre al vertice di Sofia, presieduto congiuntamente da Bulgaria e Macedonia del Nord, i sei Stati dei Balcani occidentali candidati a entrare nelL’Unione – Serbia, Kosovo, Macedonia del Nord, Albania, Bosnia Erzegovina e Montenegro – hanno sottoscritto la Dichiarazione sul mercato regionale comune (Declaration on Common Regional Market – Crm) e l’Agenda verde per i Balcani occidentali, che li impegna ad allinearsi agli obiettivi del Green deal europeo. Nell’occasione è stata anche presa nota formale del Piano economico di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 21 novembre 2020) Due eventi accaduti negli ultimi giorni hanno squadernato in modo spietato l’inanità dell’azione delnei, esponendo con un tempismo casuale ma eloquente le ragioni della sua intrinseca incoerenza. Il 10 novembre al vertice di Sofia, presieduto congiuntamente da Bulgaria e Macedonia del Nord, i sei Stati deicandidati a entrare nel– Serbia, Kosovo, Macedonia del Nord, Albania, Bosnia Erzegovina e Montenegro – hanno sottoscritto la Dichiarazione sul mercato regionale comune (Declaration on Common Regional Market – Crm) e l’Agenda verde per i, che li impegna ad allinearsi agli obiettivi del Green deal europeo. Nell’occasione è stata anche presa nota formale del Piano economico di ...

