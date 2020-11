“Lui c’è ma non si vede mai”. Al GF Vip spunta il figlio di Maria Teresa Ruta. Chi è Gian Amedeo (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo le emozioni che ha regalato con il rapporto ritrovato con la figli Guenda Goria all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha parlato anche del primogenito, Gian Amedo. La conduttrice ha avuto l’occasione di parlare del suo rapporto mamma e figli durante la puntata del GF Vip andata in onda venerdì 20 novembre. Chiamata nella stanza super led da Alfonso Signorini, Maria Teresa guarda la clip in cui parla dei figli e del suo ruolo di mamma. La conduttrice racconta di quanto sia stato difficile per lei dividersi tra lavoro e famiglia: “Forse non sono stata una mamma”. Gli occhi di Maria Teresa si fanno lucidi: “Gian Amedeo è un figlio anomalo, c’è ma non si ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo le emozioni che ha regalato con il rapporto ritrovato con la figli Guenda Goria all’interno della casa del Grande Fratello Vip,ha parlato anche del primogenito,Amedo. La conduttrice ha avuto l’occasione di parlare del suo rapporto mamma e figli durante la puntata del GF Vip andata in onda venerdì 20 novembre. Chiamata nella stanza super led da Alfonso Signorini,guarda la clip in cui parla dei figli e del suo ruolo di mamma. La conduttrice racconta di quanto sia stato difficile per lei dividersi tra lavoro e famiglia: “Forse non sono stata una mamma”. Gli occhi disi fanno lucidi: “è unanomalo, c’è ma non si ...

