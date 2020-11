Luca Argentero boom di like per le foto con sua figlia: l’attore in veste papà, meraviglioso (Di sabato 21 novembre 2020) Luca Argentero è uno degli attori italiani più amati e apprezzati del momento. Oltre ad essere un talento nella recitazione, è noto anche per l’indiscutibile fascino e l’essere devoto alla famiglia. Di recente ha pubblicato degli scatti sul profilo Instagram con la figlia che hanno subito ricevuto una valanga di commenti positivi. Luca Argentero boom L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 21 novembre 2020)è uno degli attori italiani più amati e apprezzati del momento. Oltre ad essere un talento nella recitazione, è noto anche per l’indiscutibile fascino e l’essere devoto alla famiglia. Di recente ha pubblicato degli scatti sul profilo Instagram con lache hanno subito ricevuto una valanga di commenti positivi.L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

unbelrumore : RT @sacroforti: Pierpaolo che parla di Lino Guanciale e Luca Argentero come due 'persone meravigliose e da sposare', scherza con Gianmarco… - sacroforti : Pierpaolo che parla di Lino Guanciale e Luca Argentero come due 'persone meravigliose e da sposare', scherza con Gi… - zazoomblog : Doc da record Luca Argentero: Gioia inaspettata pronti a tornare - #record #Argentero: #Gioia - chiamatemimatta : il paradiso lo immagino come una fiction con Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino, Luca Argentero, Giorgio Marchesi e Lino Guanciale :)))) - infoitcultura : Luca Argentero si emoziona su Instagram per l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani -