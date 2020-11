L’oroscopo del giorno: le previsioni di Paolo Fox per domenica 22 novembre (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Ariete: Sole Favorevole, potresti fare un incontro speciale. Sul lavoro, invece, ti manca la concentrazione e devi impegnarti molto per fare qualsiasi cosa! Toro: Venere è in opposizione: se una persona non risponde alle tue richieste ora sei molto meno comprensivo. Sul lavoro, hai voglia di portare avanti i tuoi progetti, ma non essere frettoloso e attenzione ai soldi! Gemelli: domenica non eccezionale per i sentimenti, nasce con qualche piccolo dubbio. Nel pomeriggio devi anche cercare di risolvere un problema in casa! Cancro: Luna e Venere sono dalla tua parte: ottime notizie, dunque, per l’amore e per mettere in chiaro la situazione sentimentale. Sul lavoro, torna un pò di equilibrio anche se nella tua azienda possono esserci dei cambiamenti! Leone: Dopo due giorni pesanti, questa sarà una domenica tutto sommato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Ariete: Sole Favorevole, potresti fare un incontro speciale. Sul lavoro, invece, ti manca la concentrazione e devi impegnarti molto per fare qualsiasi cosa! Toro: Venere è in opposizione: se una persona non risponde alle tue richieste ora sei molto meno comprensivo. Sul lavoro, hai voglia di portare avanti i tuoi progetti, ma non essere frettoloso e attenzione ai soldi! Gemelli:non eccezionale per i sentimenti, nasce con qualche piccolo dubbio. Nel pomeriggio devi anche cercare di risolvere un problema in casa! Cancro: Luna e Venere sono dalla tua parte: ottime notizie, dunque, per l’amore e per mettere in chiaro la situazione sentimentale. Sul lavoro, torna un pò di equilibrio anche se nella tua azienda possono esserci dei cambiamenti! Leone: Dopo due giorni pesanti, questa sarà unatutto sommato ...

