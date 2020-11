Loredana Bertè: il rapporto con il padre, la violenza sessuale e l’amore (Di sabato 21 novembre 2020) La vita sentimentale di Loredana Bertè è stata molto movimentata ed anche abbastanza sfortunata. L’artista è stata sposata due volte. Il primo marito della cantante è stato Roberto Berger, erede della famiglia proprietaria del marchio Hag. Dopo la fine della relazione durata 4 anni, è convolata a seconde nozze, nel 1989, con il famoso sportivo Björn Borg, ex numero uno del tennis mondiale. Un matrimonio molto discusso e naufragato a causa di forti incomprensioni caratteriali (lei ha sempre dichiarato di non essere stata mai accettata dalla famiglia del compagno). Loredana decide di divorziare da Bjorn. Il suo dolore però aumenta esponenzialmente quando viene a sapere della morte della sorella. Mimì muore infatti in casa del padre, a cui si era avvicinata dopo 40 anni di lontananza. Quella sera prova a chiamare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) La vita sentimentale diè stata molto movimentata ed anche abbastanza sfortunata. L’artista è stata sposata due volte. Il primo marito della cantante è stato Roberto Berger, erede della famiglia proprietaria del marchio Hag. Dopo la fine della relazione durata 4 anni, è convolata a seconde nozze, nel 1989, con il famoso sportivo Björn Borg, ex numero uno del tennis mondiale. Un matrimonio molto discusso e naufragato a causa di forti incomprensioni caratteriali (lei ha sempre dichiarato di non essere stata mai accettata dalla famiglia del compagno).decide di divorziare da Bjorn. Il suo dolore però aumenta esponenzialmente quando viene a sapere della morte della sorella. Mimì muore infatti in casa del, a cui si era avvicinata dopo 40 anni di lontananza. Quella sera prova a chiamare ...

spacebootzx : RT @monstacyrus: loredana bertè - zazoomblog : Loredana Bertè dimagrita 12 chili: svelato il suo segreto - #Loredana #Bertè #dimagrita #chili: - nuovagenesii : RT @senzavedere: col senno di poi ma anche quello di prima loredana bertè non ne capisci un cazzo - eli_maioboh : RT @senzavedere: col senno di poi ma anche quello di prima loredana bertè non ne capisci un cazzo - musicrecbot : Take a listen to: Luna by Loredana Bertè -