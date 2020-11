Lombardia zona rossa fino al prossimo Dpcm, ma il 27 novembre potrebbe diventare arancione (Di sabato 21 novembre 2020) La Lombardia resta per il momento in “zona rossa” e lo sarà certamente fino al prossimo 27 settembre ma forse non fino all’entrata in vigore del nuovo Dpcm già fissata per il prossimo 3 dicembre. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri sera l’ordinanza che conferma la permanenza della Lombardia nella zona rossa td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 21 novembre 2020) Laresta per il momento in “” e lo sarà certamenteal27 settembre ma forse nonall’entrata in vigore del nuovogià fissata per il3 dicembre. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri sera l’ordinanza che conferma la permanenza dellanellatd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

