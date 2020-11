Lo Scaffale dei libri | la nostra rubrica settimanale | diamo i voti agli anni ’90 2000 di Avallone | Falco e I Trentenni

(Di sabato 21 novembre 2020) Con Silviache dobbiamo infine dire (fare, baciare, scrivere lettere, testamento)? Giunta al quarto romanzo vuole da sempre travolgerti con romanzi, fiumane, gorgoglii di fatti personali, incontri, scontri, pulsioni, usando la pancia e spesso la tigna. Un attitudine caratteriale forte, scontrosa, distanziante, introversa, quella delle sue paladine del broncio, dell’incazzo, della fotta giovanile femminile pre/durante/post adolescenziale che qui, in Un’amicizia (Rizzoli), si propaga incupita su un’asse temporale tripartita (; 2003-2006; 2019-2020). Elisa trasandata, timida, scostante, vestita come una punk di risulta, poco convinta e silenziosamente dilaniata da una situazione genitoriale disastrosa (genitori separati, presenti ma assenti, ping pong dei figli tra Biella e una località del levante ligure, detta T.), incontra durante le ...

clikservernet : Lo Scaffale dei libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti agli anni ’90/2000 di Avallone, Falco e I Trente… - Noovyis : (Lo Scaffale dei libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti agli anni ’90/2000 di Avallone, Falco e I Trent… - ViaggPigra : Nuovo arrivo ?? 'Tenebre e Ossa' si aggiunge allo scaffale (ormai stracolmo) vicino agli altri titoli della Bardugo… - whiskychim : SENTO IL BISOGNO VISCERALE DI APRIRE BE TIRARE FUORI TUTTI I CONTENUTI OSSERVARE IL CD OSANNARE LE PHOTOCARD E INF… - Bangtaengirl : Mi sono sentita chiamare 100 volte povera dalla foto dello scaffale pieno di album dei bitti che ho trovato in tl -

Ultime Notizie dalla rete : Scaffale dei

Il Fatto Quotidiano

StampaChiusi negozi e, soprattutto, botteghe artigiane in Campania, aperti i bazar gestisti dai cinesi: in Campania è ancora più accentuato – come titola il quotidiano “Il Mattino” – il caos regole, c ...Vendono di tutto alcuni bazar cinesi, restano chiusi maestri del presepe, artigiani e negozi di abbigliamento made in Italy. È un effetto del cortocircuito nel mercato dei consumi ...