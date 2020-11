Livorno – Valentina Ferrari sparisce nel nulla dopo il ricovero in ospedale (Di sabato 21 novembre 2020) “Vieni a prendermi, ma non dire nulla a Gabriele”. Valentina Ferrari, 36 anni, è sparita nel nulla dopo aver inviato questo messaggio al fratello dall’ospedale di Livorno, dov’era ricoverata da alcuni giorni a seguito di un violento pestaggio per mano di ignoti. Nel messaggio raccomandava di non avvertire il fidanzato, con cui aveva avuto una Leggi su periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) “Vieni a prendermi, ma non direa Gabriele”., 36 anni, è sparita nelaver inviato questo messaggio al fratello dall’di, dov’era ricoverata da alcuni giorni a seguito di un violento pestaggio per mano di ignoti. Nel messaggio raccomandava di non avvertire il fidanzato, con cui aveva avuto una

