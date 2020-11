Liverpool | Schuurs è il nome nuovo per la difesa

(Di sabato 21 novembre 2020) Ilè alla ricerca di un centrale didell’Ajax è ilobiettivo Ildeve fare la conta degli assenti in. Virgil van Dijk starà fuori per tutta la stagione, Joe Gomez e Fabinho sono ancora indisponibili. E così la società inglese sta sondando il mercato alla ricerca del rinforzo giusto. Secondo quanto riportato dal Sun, ilsulla lista dei Reds sarebbe quello di Perr; uno dei nuovi giovani talenti sfornati dall’Ajax. Leggi su Calcionews24.com

BombeDiVlad : ???? #Liverpool, emergenza in difesa: si studia il colpo #Schuurs per gennaio?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Schuurs

TUTTO mercato WEB

28/10/2020 - L'uno-due in otto minuti Tadic-Traoré, su rigore e papera di Sportiello, per l'Atalanta contro l'Ajax ha significato rincorrere. E per Duvan Zapata, la sua bocca da fuoco, imbracciare la ...Si prospetta un scontro di mercato tra le due squadre di Milano. Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia per un giovane difensore dell’Ajax Il Milan è alla ricerca disperata di un difensore dalla ...