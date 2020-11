LIVE Sci alpino, Slalom Levi: pagelle e video. Federica Brignone: “Ho esagerato troppo” (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ordine d’arrivo dello Slalom di Levi di sci alpino: la classifica dei tempi Le pagelle e i voti dello Slalom di Levi La cronaca della vittoria n.15 in carriera di Petra Vlhova La classifica generale di Coppa del Mondo: Marta Bassino è seconda alle spalle di Vlhova video: il ritorno di Mikaela Shiffrin Federica Brignone: “Sul muro ho voluto esagerare per recuperare”; Curtoni: “Levi era un po’ un mito da sfatare” Mikaela Shiffrin: “Non speravo nel podio perché non ero sicura fosse possibile” 14.19 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani per il secondo Slalom femminile sulla Black Levi. ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAL’ordine d’arrivo dellodidi sci: la classifica dei tempi Lee i voti dellodiLa cronaca della vittoria n.15 in carriera di Petra Vlhova La classifica generale di Coppa del Mondo: Marta Bassino è seconda alle spalle di Vlhova: il ritorno di Mikaela Shiffrin: “Sul muro ho voluto esagerare per recuperare”; Curtoni: “era un po’ un mito da sfatare” Mikaela Shiffrin: “Non speravo nel podio perché non ero sicura fosse possibile” 14.19 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani per il secondofemminile sulla Black. ...

infoitsport : DIRETTA Sci alpino, Slalom Levi LIVE: seconda manche in tempo reale - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Levi: Shiffrin beffata da Vlhova per 0.18! Curtoni sfiora la top10, Bassino a punti - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Levi: Shiffrin beffata da Vlhova per 0.18! Curtoni sfiora la top10, Bassino a punti - gemini9500 : RT @fanpage: Niente sci nelle zone rosse ma piste aperte per Natale in quelle arancioni - fanpage : Niente sci nelle zone rosse ma piste aperte per Natale in quelle arancioni -