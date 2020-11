LIVE Sci alpino | Slalom Levi in DIRETTA | tra poco l’inizio della prima manche

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dellodi Gianmario Bonzi – La startlist ed i pettorali9.51 Due le presenze di Martina Peterlini a. Lo scorso anno entrò in zona punti e concluse 26ma. 9.49 Federica Brignone non prendeva parte allodidal 2014! Nelle tre partecipazioni non ha mai portato a termine la gara. 9.47 Oggi rivedremo in gara tre atlete importanti, al rientro dai rispettivi infortuni: la svizzera Melanie Meillard (pettorale n.32), la francese Nastasia Noens (n.22) e la tedesca Marlene Schmotz (n.20). 9.45 Irene Curtoni non ha un buon rapporto con. Il miglior risultato in Finlandia per l’azzurra è un 18° posto ottenuto nel 2018. In ben ...