LIVE Sci alpino, Slalom Levi in DIRETTA: Chiara Mair in testa, tra poco Brignone e Bassino (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Fuori Federica Brignone. Ha iniziato ad inclinarsi sul muro e, dopo essersi salvata ad un primo errore, ha saltato una porta. Peccato. 13.41 Meillard è seconda a soli 6 centesimi da Mair. Ora Federica Brignone. Vanta appena 0.05 sull’austriaca, non può fare calcoli. 13.40 Ora la svizzera Meillard, al rientro dopo un lungo infortunio. Poi toccherà a Federica Brignone. 13.38 Ottima manche per l’austriaca Chiara Mair. Vola in testa con il miglior crono della seconda discesa e rifila 61 centesimi alla canadese Mielzynski. Può recuperare tante posizioni. 13.36 Grave errore per Filser sul muro, è ottava a 0.79. Martina Peterlini è quinta e mancano ancora 16 atlete alla conclusione. Top20 ad un ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Fuori Federica. Ha iniziato ad inclinarsi sul muro e, dopo essersi salvata ad un primo errore, ha saltato una porta. Peccato. 13.41 Meillard è seconda a soli 6 centesimi da. Ora Federica. Vanta appena 0.05 sull’austriaca, non può fare calcoli. 13.40 Ora la svizzera Meillard, al rientro dopo un lungo infortunio. Poi toccherà a Federica. 13.38 Ottima manche per l’austriaca. Vola incon il miglior crono della seconda discesa e rifila 61 centesimi alla canadese Mielzynski. Può recuperare tante posizioni. 13.36 Grave errore per Filser sul muro, è ottava a 0.79. Martina Peterlini è quinta e mancano ancora 16 atlete alla conclusione. Top20 ad un ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Levi in DIRETTA: seconda manche, Curtoni e Bassino per la grande sorpresa - zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Slalom Levi LIVE: duello Vlhova-Shiffrin Bassino e Curtoni per l’impresa - #DIRETTA #alpino… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci A #Levi ha preso il via la #secondamanche dello #slalom femminile con la #Vlhova in testa davanti alla #Shiffrin. #live - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Levi in DIRETTA: 5 azzurre qualificate, 2 nella top10! A... - zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Slalom Levi LIVE: seconda manche in tempo reale - #DIRETTA #alpino #Slalom #LIVE:… -