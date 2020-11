LIVE Sci alpino, Slalom Levi: il video del ritorno di Mikaela Shiffrin. Vlhova in testa alla generale (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ordine d’arrivo dello Slalom di Levi di sci alpino: la classifica dei tempi La cronaca della vittoria n.15 in carriera di Petra Vlhova La classifica generale di Coppa del Mondo: Marta Bassino è seconda alle spalle di Vlhova video: il ritorno di Mikaela Shiffrin 14.19 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani per il secondo Slalom femminile sulla Black Levi. Un saluto sportivo. 14.17 In classifica generale Petra Vlhova vola in vetta con 160 punti. Marta Bassino è seconda a 113. 14.15 Le italiane: 11ma Irene Curtoni (miglior piazzamento in carriera a ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAL’ordine d’arrivo dellodidi sci: la classifica dei tempi La cronaca della vittoria n.15 in carriera di PetraLa classificadi Coppa del Mondo: Marta Bassino è seconda alle spalle di: ildi14.19 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani per il secondofemminile sulla Black. Un saluto sportivo. 14.17 In classificaPetravola in vetta con 160 punti. Marta Bassino è seconda a 113. 14.15 Le italiane: 11ma Irene Curtoni (miglior piazzamento in carriera a ...

