LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: Marini cerca la pole. Bastianini 9° (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 16.55 Attenzione all’ultimo giro di Bastianini. 16.54 Enea Bastianini non riesce ad andare oltre al nono posto. Quindicesimo Bezzecchi, secondo Marini davanti a Di Giannantonio e Lowes! 16.54 Gardner primo! Nuovo record in 1.42.592! 16.53 Termina la qualifica di Sam Lowes che è al momento terzo in classifica. 16.52 pole PROVVISORIA PER Marini! 1.42.710 è il nuovo best lap della Q2! 16.51 Bulega, Gardner e Marini cercano disperatamente di impensierire la pole di Lowes! 16.50 Secondo tempo per Marini. Bastianini è pronto a tornare in pista, mentre Bulega sale ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 16.55 Attenzione all’ultimo giro di. 16.54 Eneanon riesce ad andare oltre al nono posto. Quindicesimo Bezzecchi, secondodavanti a Di Giannantonio e Lowes! 16.54 Gardner primo! Nuovo record in 1.42.592! 16.53 Termina la qualifica di Sam Lowes che è al momento terzo in classifica. 16.52PROVVISORIA PER! 1.42.710 è il nuovo best lap della Q2! 16.51 Bulega, Gardner eno disperatamente di impensierire ladi Lowes! 16.50 Secondo tempo perè pronto a tornare in pista, mentre Bulega sale ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Moto2 #Portimao E' #Bezzecchi il migliore del #Q1, ora la caccia alla #PolePosition da cui potrebbe… - OA_Sport : LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: tra pochi minuti le qualifiche! Bezzecchi insegue la Q2 - SSportNetwork : #SaturdayFever #Moto2 #Portimao Delusione #Arbolino, che resta fuori dal #Q2, raggiunto invece da #Ogura! Domani pe… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Moto2 #Portimao E' #Gardner il più veloce delle #FP3. Quarto tempo per #Marini, settimo #Bastianini… - OA_Sport : LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: FP3 e qualifiche, Bastianini e Marini in corsa per il Mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2 LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: inizia la Q2 OA Sport GP del Portogallo, LIVE Libere 4 e Qualifiche

05:24 Escluso dal Q2 è anche Joan Mir, che ha chiuso le FP3 in 15esima posizione. Il campione in carica affronta il weekend di Portimao con maggiore tranquillità ma non si può certo ritenere soddisfat ...

MotoGP, Miller saluta Crutchlow alla sua ultima gara nel Mondiale. VIDEO

Bel gesto di Jack Miller, che durante le qualifiche del GP di Portogallo, tende la mano in pit-lane a Cal Crutchlow, all'ultima gara della carriera nel Motomondiale. La commozione di Lucio Cecchinello ...

05:24 Escluso dal Q2 è anche Joan Mir, che ha chiuso le FP3 in 15esima posizione. Il campione in carica affronta il weekend di Portimao con maggiore tranquillità ma non si può certo ritenere soddisfat ...Bel gesto di Jack Miller, che durante le qualifiche del GP di Portogallo, tende la mano in pit-lane a Cal Crutchlow, all'ultima gara della carriera nel Motomondiale. La commozione di Lucio Cecchinello ...