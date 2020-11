Live Juventus-Cagliari 0-0 Occasioni per Ronaldo ?e Morata

(Di sabato 21 novembre 2020)all?Allianz Stadium sarà l?occasione per i bianconeri di far punti per cercare di accorciare le distanze dalla vetta: i bianconeri ora sono al quinto posto con 13...

juventusfc : KICK-OFF | Si comincia! ?? Ripartiamo da casa. Tutti insieme. #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Le parole di @arthurhromelo a @JuventusTV: «Una partita difficile, ma siamo pronti a giocarla. Io? Dopo le nazional… - JuventusTV : ??SIAMO LIVE?? Il pre-gara di #JuveCagliari! Con noi c'è Moreno #Torricelli ???? Qui ?? - AntonioKap1234 : Sondaggio live: fa più schifo DAZN o la Juventus?#DAZN - ftg_soccer : GOAL! Juventus in Italy Serie A Juventus 1-0 Cagliari More live scores: -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

LIVE Juventus-Cagliari, aggiornamenti in diretta sul match valido per l'ottava giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20:45 ...Juventus-Cagliari è il match valido per l’8a giornata di Serie A. La gara tra la squadra di Andrea Pirlo e quella allenata da Eusebio Di Francesco sarà trasmessa in diretta TV e streaming in diretta s ...