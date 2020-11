LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 21 novembre, Giorgia Stangherlin perde la finale per il bronzo (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 18:06 Il derby russo per l’oro tra Bashaev e Tasoev se l’aggiudica il primo al golden score. 18:00 Altro bronzo per la Georgia, con Matiashvili che ha sconfitto l’austriaco Hegyi. 17:55 Il georgiano Tushishvili si è liberato agevolmente del ceco Krpalek conquistando il primo bronzo. 17:52 Iniziato il Final Block dei +100kg maschili. 17:48 Ora la premiazione dei -100kg maschili. 17:45 L’oro va alla francese Dicko che regola l’azera Kindzerska. 17:39 Nel secondo incontro l’ucraina Kalanina ha la meglio sulla tedesca Grabowski. 17:33 La prima finale per il bronzo se l’aggiudica la spagnola Nunes ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 18:06 Il derby russo per l’oro tra Bashaev e Tasoev se l’aggiudica il primo al golden score. 18:00 Altroper la Georgia, con Matiashvili che ha sconfitto l’austriaco Hegyi. 17:55 Il georgiano Tushishvili si è liberato agevolmente del ceco Krpalek conquistando il primo. 17:52 Iniziato il Final Block dei +100kg maschili. 17:48 Ora la premiazione dei -100kg maschili. 17:45 L’oro va alla francese Dicko che regola l’azera Kindzerska. 17:39 Nel secondo incontro l’ucraina Kalanina ha la meglio sulla tedesca Grabowski. 17:33 La primaper ilse l’aggiudica la spagnola Nunes ...

13:05 Nel primo incontro la serba Zabic si libera della spagnola Alvarez. 13:03 Finalmente comincia anche il programma dei +78kg femminili. 13:00 Russia e Georgia monopolizzano le ...

LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 21 novembre, Mungai e Stangherlin per stupire

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. La rassegna continen ...

13:05 Nel primo incontro la serba Zabic si libera della spagnola Alvarez. 13:03 Finalmente comincia anche il programma dei +78kg femminili. 13:00 Russia e Georgia monopolizzano le ...