LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 21 novembre, Giorgia Stangherlin in lotta per il bronzo (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:40 Ben ritrovati amici appassionati di Judo, tra 20 minuti circa cominceranno i Final Block. 14:15 La nostra DIRETTA LIVE termina momentaneamente qui. Grazie per averci seguito, appuntamento alle ore 16 con i Final Block. 14:10 La nostra Giorgia Stangherlin ha vinto il primo turno del ripescaggio, sconfiggendo la russa Schmeleva con un ippon dopo 3’09”. 13:48 L’oro se lo giocheranno l’azera Kindzerska, l’ucraina Kalanina, la francese Dicko e la bosniaca Ceric. 13:44 Ora i quarti dei +78kg femminili che chiuderanno il programma mattutino. 13:41 I quattro semifinalisti sono: il russo Igolnikov, l’azero Mehdiyev, il georgiano Gviniashvili e il serbo Majdov. 13:36 Iniziati i quarti di finale dei -90kg femminili. 13:32 ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:40 Ben ritrovati amici appassionati di, tra 20 minuti circa cominceranno i Final Block. 14:15 La nostratermina momentaneamente qui. Grazie per averci seguito, appuntamento alle ore 16 con i Final Block. 14:10 La nostraha vinto il primo turno del ripescaggio, sconfiggendo la russa Schmeleva con un ippon dopo 3’09”. 13:48 L’oro se lo giocheranno l’azera Kindzerska, l’ucraina Kalanina, la francese Dicko e la bosniaca Ceric. 13:44 Ora i quarti dei +78kg femminili che chiuderanno il programma mattutino. 13:41 I quattro semifinalisti sono: il russo Igolnikov, l’azero Mehdiyev, il georgiano Gviniashvili e il serbo Majdov. 13:36 Iniziati i quarti di finale dei -90kg femminili. 13:32 ...

zazoomblog : LIVE Judo Europei in DIRETTA: 21 novembre Giorgia Stangherlin ai ripescaggi. Final Block dalle ore 16 - #Europei… - zazoomblog : LIVE Judo Europei in DIRETTA: 21 novembre Mungai e Stangherlin per stupire - #Europei #DIRETTA: #novembre #Mungai - infoitsport : LIVE Judo, Europei in DIRETTA: Alice Bellandi e Fabio Basile in finale per il bronzo - infoitsport : LIVE Judo, Europei in DIRETTA: quinti Bellandi e Basile, niente podi per gli azzurri - zazoomblog : LIVE Judo Europei in DIRETTA: quinti Bellandi e Basile niente podi per gli azzurri - #Europei #DIRETTA: #quinti… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Judo LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 21 novembre, Giorgia Stangherlin in lotta per il bronzo OA Sport LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 21 novembre, Giorgia Stangherlin ai ripescaggi. Final Block dalle ore 16

13:05 Nel primo incontro la serba Zabic si libera della spagnola Alvarez. 13:03 Finalmente comincia anche il programma dei +78kg femminili. 13:00 Russia e Georgia monopolizzano le ...

LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 21 novembre, Mungai e Stangherlin per stupire

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. La rassegna continen ...

13:05 Nel primo incontro la serba Zabic si libera della spagnola Alvarez. 13:03 Finalmente comincia anche il programma dei +78kg femminili. 13:00 Russia e Georgia monopolizzano le ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. La rassegna continen ...