LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 21 novembre, buona partenza per l’Italia: Stangherlin e Mungai vincono il primo match! (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:43 Iniziato il secondo round dei +100kg maschili: il ceco Krpalek ha battuto il tedesco Frey, mentre il russo Bashaev ha superato l’azero Kokauri. 11:41 Con il successo della russa Shmeleva sulla ceca Matejckova si è completato il primo round dei -78kg femminili. 11:38 L’azzurro accede così agli ottavi di finale dove affronterà l’azero Mehdiyev. 11:35 Mungai CE L’HA FATTA! Con 1:55 sul cronometro è arrivato l’ippon ai danni del tedesco Trippel. 11:31 Sempre nei -90kg maschili l’azero Mehdiyev si è imposto sull’olandese Smink, ora tocca al nostro Mungai! 11:27 Lo slovacco Randl viene sconfitto dall’estone Kaljulaid nei -90kg maschili. 11:24 -78kg femminili: la tedesca Malzahn si è liberata dell’ucraina Turchyn. 11:20 Nei -90kg maschili successo del russo ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:43 Iniziato il secondo round dei +100kg maschili: il ceco Krpalek ha battuto il tedesco Frey, mentre il russo Bashaev ha superato l’azero Kokauri. 11:41 Con il successo della russa Shmeleva sulla ceca Matejckova si è completato ilround dei -78kg femminili. 11:38 L’azzurro accede così agli ottavi di finale dove affronterà l’azero Mehdiyev. 11:35CE L’HA FATTA! Con 1:55 sul cronometro è arrivato l’ippon ai danni del tedesco Trippel. 11:31 Sempre nei -90kg maschili l’azero Mehdiyev si è imposto sull’olandese Smink, ora tocca al nostro! 11:27 Lo slovacco Randl viene sconfitto dall’estone Kaljulaid nei -90kg maschili. 11:24 -78kg femminili: la tedesca Malzahn si è liberata dell’ucraina Turchyn. 11:20 Nei -90kg maschili successo del russo ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. La rassegna continen ...

17.27: Si va al golden score. 17.19: Ora la seconda finale per il bronzo: è derby belga tra Chouchi e Casse. 17.18: Ippon di Maisuradze che va a prendersi il bronzo. 17.14: Wazar ...

