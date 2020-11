LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 21 novembre, bella impresa di Stangherlin: è agli ottavi. Tra poco Mungai (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:13 Ai -78kg femminili la croata Prodan ha eliminato l’olandese Verkerk. 11:10 Mukete ha la meglio su Dosen e accede agli ottavi di finale. 11:07 In corso l’incontro tra il serbo Dosen e il bielorusso Mukete per quanto riguarda i -100kg maschili. 11.01: ARRIVA L’IPPON PER Stangherlin!!! Grande impresa dell’azzurra che supera Wagner 10.59: Secondo shido per Wagner 10.58: Incontro durissimo e molto equilibrato che non si sblocca 10.56: Shido per la tedesca 10.55: Soluzione al golden score 10.55: Tempo quasi scaduto e ancora nessun punto. Si difende molto bene l’azzurra 10.52: Uno shido per Stangherlin a metà incontro 10.51: Molto aggressiva e pimpante Stangherlin, che cede 20 cm di altezza all’avversaria, nel ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:13 Ai -78kg femminili la croata Prodan ha eliminato l’olandese Verkerk. 11:10 Mukete ha la meglio su Dosen e accededi finale. 11:07 In corso l’incontro tra il serbo Dosen e il bielorusso Mukete per quanto riguarda i -100kg maschili. 11.01: ARRIVA L’IPPON PER!!! Grandedell’azzurra che supera Wagner 10.59: Secondo shido per Wagner 10.58: Incontro durissimo e molto equilibrato che non si sblocca 10.56: Shido per la tedesca 10.55: Soluzione al golden score 10.55: Tempo quasi scaduto e ancora nessun punto. Si difende molto bene l’azzurra 10.52: Uno shido pera metà incontro 10.51: Molto aggressiva e pimpante, che cede 20 cm di altezza all’avversaria, nel ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. La rassegna continen ...

17.27: Si va al golden score. 17.19: Ora la seconda finale per il bronzo: è derby belga tra Chouchi e Casse. 17.18: Ippon di Maisuradze che va a prendersi il bronzo. 17.14: Wazar ...

