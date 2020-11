LIVE – Inter-Torino, Conte in conferenza stampa (DIRETTA) (Di sabato 21 novembre 2020) Tutto pronto per la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Torino, match dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021. L’allenatore nerazzurro, dopo questa lunga e controversa pausa nazionali, cerca tre punti per ripartire al meglio. Sportface.it vi terrà compagnia con un LIVE testuale a partire dall’inizio dell’evento. Quali saranno le dichiarazioni del tecnico? Scopritelo insieme a noi a partire dalle 14:00. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Tutto pronto per ladi Antonioalla vigilia di, match dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021. L’allenatore nerazzurro, dopo questa lunga e controversa pausa nazionali, cerca tre punti per ripartire al meglio. Sportface.it vi terrà compagnia con untestuale a partire dall’inizio dell’evento. Quali saranno le dichiarazioni del tecnico? Scopritelo insieme a noi a partire dalle 14:00. AGGIORNA LASportFace.

internewsit : Serie A, 8ª giornata: partite in diretta TV #DAZN e #Sky (con live streaming) - - internewsit : #Inter-Torino, 8ª giornata di Serie A: #canale diretta TV e LIVE streaming - - DiavoloWardhana : RT @SiaranBolaLive: Jadwal #SerieA Pekan ini: Crotone vs Lazio Spezia vs Atalanta Juventus vs Cagliari (RCTI LIVE) Fiorentina vs Benevento… - kholidkarisma : RT @SiaranBolaLive: Jadwal #SerieA Pekan ini: Crotone vs Lazio Spezia vs Atalanta Juventus vs Cagliari (RCTI LIVE) Fiorentina vs Benevento… - dimasmfajar : RT @SiaranBolaLive: Jadwal #SerieA Pekan ini: Crotone vs Lazio Spezia vs Atalanta Juventus vs Cagliari (RCTI LIVE) Fiorentina vs Benevento… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Inter LIVE - Inter-Torino, Conte in conferenza stampa (DIRETTA) Sportface.it Atalanta-Spezia, pronostico e streaming gratis: la gara in diretta LIVE Hesgoal

Atalanta-Spezia è la gara valevole per l'ottava giornata di Serie A. Lo Spezia, reduce dalla vittoria per 3-0 in casa del Benevento, sta disputando un'ottima stagione fin qui; la squadra allenata da V ...

DAZN: la Serie A TIM torna in esclusiva con Juventus e Inter

DAZN propone a partire da oggi i primi confronti sul campo in Serie A TIM e ovviamente in esclusiva, ecco il calendario del weekend ...

Atalanta-Spezia è la gara valevole per l'ottava giornata di Serie A. Lo Spezia, reduce dalla vittoria per 3-0 in casa del Benevento, sta disputando un'ottima stagione fin qui; la squadra allenata da V ...DAZN propone a partire da oggi i primi confronti sul campo in Serie A TIM e ovviamente in esclusiva, ecco il calendario del weekend ...