LIVE – Bollettino oggi, sabato 21 novembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di sabato 21 novembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di sabato 21 novembre. Il Premier Conte ha emanato un nuovo Dpcm che ha validità fino al 3 dicembre. Regioni italiane divise in base all’andamento del contagio: zone rosse, arancioni e gialle. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA LEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 9 ALL’15 novembre DATI NAZIONALI DI IERI: 37.242 nuovi contagi, 699 morti, 21.035 guariti, 238.077 ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di21. Il Premier Conte ha emanato un nuovo Dpcm che ha validità fino al 3 dicembre. Regioni italiane divise in base all’andamento delo: zone rosse, arancioni e gialle. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LALEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 9 ALL’15DATI NAZIONALI DI IERI: 37.242 nuovi, 699 morti, 21.035 guariti, 238.077 ...

StefaniaFalone : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime notizie: approvato il Dl Ristori Ter, aiuti per 2 miliardi. DIRETTA - tupacshakurmofo : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime notizie: approvato il Dl Ristori Ter, aiuti per 2 miliardi. DIRETTA - SkyTG24 : Coronavirus, ultime notizie: approvato il Dl Ristori Ter, aiuti per 2 miliardi. DIRETTA - monicabi5 : Coronavirus, oggi in Italia 37.242 contagi e 699 morti per Covid, ISS: 'Numero casi comincia ad appiattirsi', ultim… - VivMilano : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 37.242 nuovi contagi, 699 morti, 21.035 guariti, 238.077 tamponi, 3.748 (+36) in terapia intensiva #20n… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino LIVE BOLLETTINO OGGI venerdì 20 novembre: contagi aggiornati e terapia intensiva in DIRETTA Sportface.it LIVE – Bollettino oggi, sabato 21 novembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

Il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di sabato 21 novembre. Il Premier Conte ha emanato un nuovo Dpcm che ha validità fino al 3 dicembre. Regioni italiane ...

Coronavirus Toscana, i nuovi casi risalgono ma l'Rt (indice di contagio) scende / LIVE

più tantissimi fermi a casa o in alberghi sanitari) e gli altri tutti in quarantena fiduciaria poiché hanno avuto contatti con persone contagiate. Anche oggi, 21 novembre, c'è grande attesa per ...

Il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di sabato 21 novembre. Il Premier Conte ha emanato un nuovo Dpcm che ha validità fino al 3 dicembre. Regioni italiane ...più tantissimi fermi a casa o in alberghi sanitari) e gli altri tutti in quarantena fiduciaria poiché hanno avuto contatti con persone contagiate. Anche oggi, 21 novembre, c'è grande attesa per ...