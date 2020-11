“Limite superato | sono andata in analisi” Valeria Graci choc sull’ex marito | non l’aveva mai raccontato prima

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) Verissimo dedica una puntata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La speciale si intitola “Verissimo per le donne” e vuole sensibilizzare su u fenomeno che colpisce tante donne nel mondo di qualunque estrazione sociale e culturale. Un fenomeno doloroso sul quale il programma condotto da Silvia Toffanin vuole rompere il muro di silenzio e diffondere un messaggio di speranza. In studio insieme alla conduttrice ci saranno Loredana Bertè, anche lei vittima di violenza fisica, Michelle Hunziker, inlinea da anni con la sua Fondazione “Doppia difesa” contro la violenza di genere e Vladimir Luxuria, che ha combattuto per tutta la vita per affermare la sua identità. Ci sarà anche J-Ax, che con le sue canzoni ha spesso lanciato messaggi importanti in difesa del mondo femminile e, che racconterà per la ...