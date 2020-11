Liga | Atletico Madrid Barcellona streaming | dove vedere il big match

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 21 novembre 2020)– La, giunta alla decima giornata, riprende dopo la sosta per le Nazionali con big. La sfida è in programma sabato 21 novembre 2020, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Le due squadre sono divise in classifica da sei punti, con i “Colchoneros” che sono al momento L'articolo