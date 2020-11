Liga 2020 2021 | Levante-Elche 1-1 | in gol Melero e Tete

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) Termina 1-1 il primo incontro del sabato dispagnola traed. All’Estadi Ciutat de Valencia le due squadre conquistano un punto con una rete per tempo. Apre le marcatureal 12? su assist di Campana, poi il pareggio decisivo dial 64? servito da Sanchez. Grazie a questo pareggio l’sale in settima posizione a quota 12 punti conquistando il terzo pareggio stagionale. Per il, invece, il bilancio è un po’ più amaro: quarto pari e soli 7 punti per stare poco sopra la zona retrocessione. SportFace.