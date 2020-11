“L’ho vissuto sulla mia pelle”, Michelle Hunziker: così è nata Doppia Difesa (Di sabato 21 novembre 2020) Michelle Hunziker spiega come è nata la sua onlus, Doppia Difesa. La stessa conduttrice era vittima di violenze. Michelle Hunziker (Instagram screenshot)La bellissima Michelle Hunziker, ha fondato ben tre associazioni diverse, tra cui, ormai 13 anni fa, Doppia Difesa. In una recente intervista, Michelle ha spiegato come le venne l’idea. Infatti, la stessa conduttrice di Sorengo ha spiegato che prima lei è stata vittima di violenza. Non solo stalking, ma spiega di aver subito vere e proprie violenze fisiche. Leggi anche >>> Michelle Hunziker emoziona, parole toccanti: “ovunque tu sia” Michelle ... Leggi su chenews (Di sabato 21 novembre 2020)spiega come èla sua onlus,. La stessa conduttrice era vittima di violenze.(Instagram screenshot)La bellissima, ha fondato ben tre associazioni diverse, tra cui, ormai 13 anni fa,. In una recente intervista,ha spiegato come le venne l’idea. Infatti, la stessa conduttrice di Sorengo ha spiegato che prima lei è stata vittima di violenza. Non solo stalking, ma spiega di aver subito vere e proprie violenze fisiche. Leggi anche >>>emoziona, parole toccanti: “ovunque tu sia”...

welikeduel : Ramy Essam è stato il cantore di Piazza Tahrir. 'L'arte e la musica sono una fonte di paura per i dittatori. Ho vis… - ZZiliani : #BERGOMI. 'Mai toccato l’argomento Calciopoli con ex giocatori della Juve? È un argomento spinoso. Io nei miei anni… - LuigiBrugnaro : E' passato un anno da quel terribile #12novembre: l’acqua sembrava non volersi fermare. Ho vissuto in prima persona… - MisterG1991 : @cuoredicanna78 Ma infatti, come si permette? Io l'ho vissuto e ne ho 30 STO ANDANDO A DENUNCIARE L'AUTORE DEL TWEET - cuoredicanna78 : L'ho vissuto ed ho 42 anni Anziani de che??? -

Ultime Notizie dalla rete : “L’ho vissuto Carlo Carmine, Da Professionista A Imprenditore: il Bestseller su come creare un business a sette zeri Fortune Italia