Lega Pro, Ghirelli: «Fermare il campionato? Noi andiamo avanti»

Francesco Ghirelli ha parlato dell'ipotesi di Fermare il campionato di Lega Pro Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in una intervista a Il Resto del Carlino ha parlato dell'ipotesi di Fermare il campionato. «Fermare o meno il campionato? Noi andiamo avanti. Certo non è facile, i club soffrono terribilmente. Abbiamo bisogno di ristori, altrimenti rischiamo il collasso, per questo stiamo incalzando il Governo. Il Paese e le autorità sanitarie hanno deciso di mettere in azione misure restrittive per raffreddare e invertire la crescita della pandemia. Noi seguiamo quello che sarà il risultato di queste settimane e faremo quello che le autorità scientifiche ci diranno, in accordo ...

