Lecce, Corini dopo il 7-1 alla Reggiana: "Il merito è della società, ha costruito un grande attacco"

Una vittoria che entra di diritto nell'albo delle imprese della storia del Lecce, che oggi pomeriggio ha annichilito la Reggiana per 7-1, confermando la crescita della squadra pugliese. "La squadra ha lavorato bene e ha costruito tante situazioni da gol - spiega mister Corini ai canali ufficiali del Lecce - . Anche la Reggiana ha creato qualcosa, sapevo che sarebbe stata una partita aperta. Loro sono costruiti per provare a giocare. Abbiamo lavorato bene in fase di non possesso ostruendo le loro iniziative. Quando avevamo la palla, sapevamo sempre come creare difficoltà, i ragazzi hanno fatto benissimo. Sono felice anche perché credo che la Reggiana sia una squadra che creerà fastidio a tante squadre".

