Le Staccano il Metano Perché Non Paga Le Bollette ma Viola i Sigilli | “Devo Far Mangiare Mia Figlia” | Assolta

E' stata assolta per buona fede e tenuità del fatto una casalinga 41enne di Frosinone che ha riattaccato il gas per sfamare i suoi figli e riscaldare la sua abitazione. Per la crisi, non riusciva a fr ...Era stata denunciata e portata in Tribunale per aver violato i sigilli dell'erogazione del gas metano per un consumo totale di 551,05 euro. Le avevano staccato il gas, ma lei lo ha riattaccato per cuc ...