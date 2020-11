Le sfide vinte da Tiziano Ferro e Luca Guadagnino

(Di sabato 21 novembre 2020) Ci vuole coraggio a cimentarsi con un classico della canzone italiana come “E ti vengo a cercare”. Ci vuole coraggio specialmente se ti chiamie non godi di un consolidato prestigio culturale.questo coraggio lo ha avuto e ha vinto la sua sfida. “E ti vengo a cercare” è una canzone insidiosa: musicalmente aerea ma con un testo gravoso («Questo secolo oramai alla fine / saturo di parassiti senza dignità / mi spinge solo ad essere migliore / con più volontà»). Fu incisa da Franco Battiato nel 1988 e nel 1996 ebbe una memorabile cover dei CSI, con un Giovanni Lindo Ferretti ieratico al suo meglio. La versione di, raccolta nel nuovo album “Accetto miracoli: l’esperienza degli altri”, propone un arrangiamento minimale che rievoca ma ghiaccia la sontuosa orchestrazione ...

Ci vuole coraggio a cimentarsi con un classico della canzone italiana come "E ti vengo a cercare". Ci vuole coraggio specialmente se ti chiami Tiziano Ferro e non godi di un consolidato ...