Le previsioni meteo di domenica 22 novembre (Di sabato 21 novembre 2020) – Cielo sereno al Nord, nuvole e schiarite al Centro. Ancora instabile al Sud con rovesci anche di moderata intensità. – Condizioni in netto miglioramento al Nord e al Centro, ancora instabile al Sud. Nord – Bel tempo sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Sud – Instabile su Calabria e Sicilia con rovesci anche di moderata intensità Rovesci anche di moderata intensità interesseranno la Calabria e la Sicilia orientale. Instabile anche su Puglia ...

